Около 300 человек из разных городов страны примут участие в марафоне под Екатеринбургом

Екатеринбург, 11 января. Ежегодный Рождественский полумарафон состоится через два дня под Екатеринбургом.

Как сообщают региональные информационные источники, массовый забег состоится у Ганиной Ямы в субботу, 13 января, в 11:00 часов утра. Протяженность маршрута составит 21,1 километра, что составляет четыре круга от паломнического центра «Ганина Яма» в сторону Среднеуральска. Также сообщается, что будут дистанции на один и десять километров.

К настоящему моменту заявки прислали около 300 человек из Среднего Урала, Москвы, Тюмени, Тобольска, Нефтекамска. В пресс-службе Екатеринбургской епархии отметили, что в марафоне примут участие сильнейшие спортсмены области:

«Андрей Миняков, Алексей Никоноров — победители и призеры всероссийских соревнований на стадионе и шоссе. Олег Харитонов — действующий рекордсмен мира по забегу на 100 миль и Александра Морозова — победитель международного марафона «Комрадс».

Движение транспорта на участке от Среднеуральска, через посёлок «Золотая горка» до паломнического центра «Ганина Яма» будет ограничено в связи с проведением забега.