Автобусный маршрут планируют запустить до новых кварталов на юге Екатеринбурга
Екатеринбург, 10 января. Новый автобусный маршрут, который соединит микрорайон Солнечный и железнодорожный вокзал, появится в Екатеринбурге.
Новый пассажирский автобус № 53, курсирующий между жилым микрорайоном Солнечный и железнодорожным вокзалом, будет запущен в ближайшее время. Аукцион запланирован на начало апреля, сообщает глава комитета по транспорту администрации города Игорь Федотов. В настоящее время к южным кварталам областного центра ходит только маршрутка № 077.
«…в первом квартале 2018 года мэрия разыграет оставшиеся с прошлого года контракты по коммерческим маршрутам (их порядка 20 штук), а также совершенно новый – №53. Это нужно для лучшей транспортной доступности микрорайона «Солнечный», — отмечают региональные информационные источники со ссылкой на слова Федотова.