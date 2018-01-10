Автобусный маршрут планируют запустить до новых кварталов на юге Екатеринбурга

Екатеринбург, 10 января. Новый автобусный маршрут, который соединит микрорайон Солнечный и железнодорожный вокзал, появится в Екатеринбурге.

Новый пассажирский автобус № 53, курсирующий между жилым микрорайоном Солнечный и железнодорожным вокзалом, будет запущен в ближайшее время. Аукцион запланирован на начало апреля, сообщает глава комитета по транспорту администрации города Игорь Федотов. В настоящее время к южным кварталам областного центра ходит только маршрутка № 077.