Глава Свердловской области объявил конкурс на пост директора Шарташского лесопарка

Екатеринбург, 10 января. Губернатор Свердловской области подписал распоряжение о проведении открытого конкурса на должность директора Шарташского лесного парка.

Директора ГБУ СО «Шарташский лесной парк» выберут по открытому конкурсу, сообщают региональные новостные источники со ссылкой на информацию, полученную в департаменте информационной политики. Соответствующее распоряжение подписал глава области Евгений Куйвашев. Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов отмечает:

«…директором должен стать человек, обладающий необходимыми знаниями, квалификацией, готовый преодолевать возникающие в начале работы учреждения трудности, энергичный, креативный».

Отметим, что президент РФ Владимир Путин рекомендовал губернаторам проводить открытые конкурсы на управленческие должности, поэтому глава Свердловской области уже прибегал к подобному выбору кандидатов на должность министра инвестиций и развития и главы министерства экономики.