Деятельность двух партий в Свердловской области приостановили на полгода по решению суда

Екатеринбург, 10 января. Два региональных отделения партий закрыли по решению суда из-за отсутствия годовой финансовой отчетности.

Как сообщает «Ura.ru» со ссылкой на пресс-службу Свердловского областного суда, Министерства юстиции РФ подало иск в суд о закрытии партий «Партия свободных граждан» и «Российская партия народного управления» в связи с тем, что региональные представители не представили в избирательную комиссию сведения о поступлении и расходовании денежных средств. Однако формирование финансовой отчетности требует федеральное законодательство.

Деятельность региональных отделений партий по решению суда приостановлена на полгода. Отмечается, что ни один депутат из партий не был избран ни в один из муниципалитетов области.