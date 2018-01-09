Три маленьких ребенка отравились при пожаре в Свердловской области

Екатеринбург, 9 января. Три маленьких ребенка отравились продуктами горения в Ревде Свердловской области. СКР проводит проверку по факту случившегося.

В одной из квартир дома по улице Максима Горького произошло возгорание. Три ребенка 2011, 2015 и 2017 годов рождения были доставлены в медицинское учреждение с отравлениями.

«По данным больницы, состояние двух мальчиков, 2011 и 2015 годов рождения стабильное, у третьего ребенка-девочки, 2017 года рождения, — тяжелое», — сообщает пресс-служба прокуратуры по региону.

Мать детей не была в квартире, когда произошло возгорание. По предварительным данным, неисправность электрической гирлянды, которая висела на елке, могла стать причиной пожара, сообщает пресс-служба СУ СК России по Свердловской области.

На данный момент выясняются все обстоятельства случившегося: проводятся экспертизы, опрашиваются родственники и соседи. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.