Почти 400 тысяч человек посетили ледовый городок в Екатеринбурге

Екатеринбург, 9 января. Ледовый городок, который находится на площади 1905 года в Екатеринбурге, посетили более 380 тысяч человек в новогодние праздники.

Каждый день 47 тысяч человек приходили в ледовый городок, чтобы отдохнуть, покататься на горках, сообщает руководитель дирекции городских праздничных мероприятий Илья Марков. Отмечается, что больше всего приходили на площадь в период до 6 января, когда погода позволяла отдыхать на свежем воздухе.

«В ночь на 1 января 2018 года в массовых гуляниях приняли участие более пяти тысяч человек — это максимальное количество людей, на которое рассчитана площадка», — сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

Отмечается, что праздничные мероприятия, которые проводили в Екатеринбурге, прошли без происшествий.