Улицу Володарского переименуют в Екатеринбурге

Екатеринбург, 9 января. Улицу Володарского в Екатеринбурге переименуют в 2018 году.

Улица будет носить название Богоявленская, сообщает «ЕАН» со ссылкой на слова заместителя городской администрации Сергей Тушина. Ранее сообщалось, что поступило предложение переименовать улицу Володарского в Рок-клубовскую, так как раньше на данной улице был клуб Профинтера, в котором проходили рок-фестивали. Такую идею власти не поддержали.

Отмечается, что в этом году другие улицы переименовывать не будут. Ранее также сообщалось, что обсуждался вопрос о возможном переименовании Свердловской области. Был разговор о том, что необходимо провести референдум, в котором выберут новое название для региона, сообщает «АиФ».