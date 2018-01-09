Почти 700 пьяных водителей задержали в Свердловской области за новогодние праздники

Екатеринбург, 9 января. Сотрудники ГИБДД подвели итоги за десять дней новогодних каникул: операция проводилась с 30 декабря 2017 года по 8 января этого года. Согласно данным почти 700 водителей, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, были задержаны на территории Свердловской области.

На 505 водителей были составлены административные протоколы по статье «Управление транспортным средством водителем, находившимся в состоянии опьянения <…>», 108 человек отказались проходить медицинское освидетельствование. Эти водителям грозят штрафы и лишение водительских прав. Отмечается, что 63 водителя повторно управляли транспортом в состоянии алкогольного опьянения, им уже грозит уголовная ответственность.

Сотрудники ГИБДД зарегистрировали случаи, когда у водителей не было прав на управление транспортного средства, таких водителей было 326. Также 76 автолюбителей сели за руль, когда же были лишены водительских прав.

Согласно данным, за данный период в регионе было зарегистрировано 997 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 13 человек и 86, из которых 14 дети, пострадали.