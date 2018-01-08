Три человека погибли в ДТП на трассе в Свердловской области

Екатеринбург, 8 января. Три человека погибли и четверо пострадали в автомобильной аварии на трассе в Свердловской области.

В дорожно-транспортном происшествии погибли водитель ВАЗа и его пассажир, а также пассажир автомобиля марки Kia. В больницу доставили двух детей — девочкам год и три-четыре года — и пассажирку отечественного автомобиля. Кроме этого девушку 1997 года рождения, которая управляла иномаркой, отправили в реанимацию.

«Сейчас девочка трех-четырех лет в состоянии комы <...>. Годовалая девочка с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга госпитализирована в хирургическое отделение. Личности пострадавших и погибших устанавливаются», — цитирует «ТАСС» пресс-службу управления ГИБДД ГУ МВД России по региону.

По предварительным данным, иномарку занесло, и она вылетела на встречную полосу, где столкнулась с отечественным автомобилем. Происшествия случилось на десятом километре автодороги Екатеринбург — Тюмень около 13.30 по местному времени.