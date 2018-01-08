ДТП с тремя легковушками произошло в Екатеринбурге

Екатеринбург, 8 января. Дорожно-транспортное происшествие, участниками которого стали три легковых автомобиля, случилось в Екатеринбурге.

Автомобильная авария произошла около дома № 104 по улице Селькоровской — рядом с магазином «Пятерочка» — ночью. Как сообщают новостные источники региональных СМИ, дорожное происшествие произошло из-за водителя одного из автомобилей, который находился в состоянии алкогольного опьянения. По предварительным данным, он не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

На месте автомобильной аварии работали сотрудники ГИБДД, им предстоит выяснить все обстоятельства случившегося. На данный момент информации о том, есть ли пострадавшие в дорожно-транспортном происшествии, нет.