Мужчина скончался под колесами грузового поезда под Екатеринбургом

Екатеринбург, 7 января. Грузовой поезд насмерть сбил мужчину в Свердловской области.

Как сообщают региональные новостные источники со ссылкой на информацию, полученную в Управлении МВД России по УрФО на транспорте, чрезвычайное происшествие случилось в воскресенье, 7 января, на станции Хрустальная, которая расположена рядом с Екатеринбургом. В ведомстве сообщили:

«На место выехала следственно-оперативная группа. Будут устанавливаться все обстоятельства произошедшего. Кроме того, будет устанавливаться личность погибшего».

По предварительной версии, мужчина шел по рельсам и не услышал приближающийся грузовой состав.