Мужчина скончался под колесами грузового поезда под Екатеринбургом
Екатеринбург, 7 января. Грузовой поезд насмерть сбил мужчину в Свердловской области.
Как сообщают региональные новостные источники со ссылкой на информацию, полученную в Управлении МВД России по УрФО на транспорте, чрезвычайное происшествие случилось в воскресенье, 7 января, на станции Хрустальная, которая расположена рядом с Екатеринбургом. В ведомстве сообщили:
«На место выехала следственно-оперативная группа. Будут устанавливаться все обстоятельства произошедшего. Кроме того, будет устанавливаться личность погибшего».
По предварительной версии, мужчина шел по рельсам и не услышал приближающийся грузовой состав.
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