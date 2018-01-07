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Победителей фестиваля «Вифлеемская звезда» выбрали в Екатеринбурге
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    Победителей фестиваля «Вифлеемская звезда» выбрали в Екатеринбурге

    18:48  7 Января 2018  /обновлено: 18:50  07 Января 2018
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    Победителей фестиваля «Вифлеемская звезда» выбрали в Екатеринбурге

    Екатеринбург, 7 января. Итоги рождественского фестиваля «Вифлеемская звезда», в котором участвовали более 30 российских мастеров, подвели в Екатеринбурге.

    Фестиваль «Вифлеемская звезда» проходит в областном центре 12 раз, темой конкурса стало 100-летие подвига царской семьи. Старший священник Храма-на-Крови, протоиерей Максим Миняйло отметил, что в конкурсе участвовали 17 команд, которые представляют разные регионы, скульптуры разместили возле Храма-на-Крови, который возвели в 2003 году на месте дома инженера Ипатьева, где в июле 1918 года был убит Николай II и его семья.

    «Около 130 кубометров льда было заготовлено. Чтобы сделать скульптуру, надо перед этим поставить лед, правильно выставить постамент, сделать оградку, они же помогают сделать горки для детей, вечером здесь будет рождественский праздник с елкой и Дедом Морозом».

    Более 30 участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска и городов Свердловской области. Планируется, что скульптуры простоят до 19 февраля. Первое место в конкурсе заняли Иван Зуев и Евгений Бархатов из Иркутска с композицией «За Россию!». Также медали получили девять мастеров.

    Автор: Ксения Пудовкина
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