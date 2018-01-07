Глава Свердловской области поздравил местных жителей с Рождеством Христовым

Екатеринбург, 7 января. Рождественские богослужения прошли в храмах Екатеринбурга.

Богослужения в храмах областного центра проходили с поздней ночи и до самого рассвета. В воскресенье, 7 января, днем запланированы несколько благотворительных елок и выставок. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил местных жителей с праздником Рождества Христова, который, по его словам, «настраивает нас на добрые дела, дарит гармонию и мир».