Глава Свердловской области поздравил местных жителей с Рождеством Христовым
Екатеринбург, 7 января. Рождественские богослужения прошли в храмах Екатеринбурга.
Богослужения в храмах областного центра проходили с поздней ночи и до самого рассвета. В воскресенье, 7 января, днем запланированы несколько благотворительных елок и выставок. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил местных жителей с праздником Рождества Христова, который, по его словам, «настраивает нас на добрые дела, дарит гармонию и мир».
«Убежден, что в наступившем году, который объявлен Годом добровольца, неравнодушные жители нашего региона воплотят еще больше социальных проектов, а органы власти будут еще активнее содействовать гражданским инициативам», — отметил Куйвашев.
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