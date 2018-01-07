Больше тысячи человек в Первоуральске остались без электричества

Екатеринбург, 7 января. Жители Свердловской области остались без электричества в рождественскую ночь из-за обрыва провода.

Как сообщают региональные новостные источники со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону, чрезвычайное происшествие произошло в Первоуральске накануне 7 января ночью: без электроснабжения из-за обрыва кабеля остались 28 домов.

В настоящее время специалисты работают над устранение последствий ЧП, больше тысячи человек, проживающих на улицах Советская, Ватутина, проспект Ильича и Космонавтов остаются без света. Восстановить подачу электроэнергии планируют сегодня к 15:00 часам дня.