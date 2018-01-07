Ревнивый мужчина сжег BMW возлюбленного бывшей супруги в Нижнем Тагиле

Нижний Тагил, 7 января. Ранее судимый мужчина сжег дорогую иномарку нового возлюбленного бывшей супруги в Нижнем Тагиле.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области, чрезвычайное происшествие случилось в воскресенье, 7 января, около часа ночи дворе дома, расположенного на улице Энтузиастов: 41-летний рецидивист, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, поджег автомобиль BMW, который принадлежал новому возлюбленному его бывшей супруги. В ведомстве рассказали:

«Найти тагильского Казанову не составило особого труда. Поджигателем оказался 41-летний ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за кражи и незаконный оборот наркотиков местный житель».

В настоящее время в отношении поджигателя возбуждено очередное уголовное дело, ему грозит до пяти лет лишения свободы.