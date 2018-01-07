Улица Бардина в Екатеринбурге ушла под воду из-за коммунальной аварии

Екатеринбург, 7 января. Специалисты устраняют последствия коммунальной аварии в Екатеринбурге, из-за которой затопило проезжую часть на улице Бардина.

Коммунальная авария случилась минувшей ночью в воскресенье, 7 января, на перекрестке улиц Бардина и Решетникова, сообщает «URA.RU» со ссылкой на информацию, полученную в диспетчерской службе «Водоканала». Проезжая часть на улице Бардина из-за прорыва трубы полностью ушла под воду.

В настоящее время сотрудники «Водоканала» устраняют последствия прорыва трубы с холодной водой. Отмечается, что сегодня, 7 января, будут проведены необходимые ремонтные работы.