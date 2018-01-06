Собаки спасли детей, пропавших в лесу на Урале

Екатеринбург, 6 января. Собаки помогли спастись двум подросткам, которые провели около суток в лесу в Свердловской области. Об этом сообщается на сайте регионального МЧС РФ.

Отмечается, что подростки пережили ночь в лесу. Сделать костер им не удалось, поскольку дети не взяли с собой спичек. Собаки, сопровождавшие детей, не позволили им замерзнуть.

Пропавшие ребята были обнаружены в 30 километрах от города Кушвы. Они доставлены в больницу. Медики оценивают состояние пациентов как средней тяжести. У обоих обморожены ступни.

Сообщается, что в поисковой операции было задействовано более 200 человек. Среди них полицейские, волонтеры и представители казачества.

Ранее сообщалось о поисках подростка, пропавшего накануне в Пермском крае.