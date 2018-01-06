Пункты сбора подписей в поддержку Путина открыли в Екатеринбурге

Екатеринбург, 6 января. Пункты сбора подписей в рамках предвыборной кампании действующего президента РФ Владимира Путина открылись в Екатеринбурге.

Движение «Волонтеры победы» разместили пункты сбора подписей в поддержку президента РФ в «Кольцово» и торговых центрах. Организаторы движения отмечают, что в пятницу, 5 января, было собрано порядка 1200 подписей в аэропорту и торговом центре «Радуга парк».

Планировалась, что пункты сбора будут работать с перерывом на рождественские праздники, однако, в связи с большим потоком желающих выразить поддержку Путину, было принято решение продолжить сбор подписей 7 и 8 января. В городском Центризбиркоме сообщают, что волонтеры движения действуют в рамках закона.