Черная вода с червями текла из крана в квартире жителей Екатеринбурга

Екатеринбург, 6 января. Черная вода с червями накануне новогодних праздников потекла из кранов квартир, расположенных на Уралмаше в Екатеринбурге.

Как сообщает «URA.RU» со ссылкой на информацию и фотографии, опубликованные в социальных сетях, черная вода потекла из крана накануне Нового года. Хозяин квартиры сообщил:

«Вода была такой черной недели три назад, пахла плохо и шла черной...И после этого пару раз при включении воды были заметны такие маленькие черви. Последний раз червяк выпал сегодня, шестого января».

В пресс-службе «Водоканала» отметили, что все претензии по качеству воды жильцы должны направлять к управляющим компаниям, либо к ТСЖ.