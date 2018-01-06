Угрожавшего взорвать дом и требовавшего 1 млн рублей мужчину задержали в Екатеринбурге

Екатеринбург, 6 января. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Екатеринбурга, который угрожал взорвать многоэтажный жилой дом, если ему не переведут на счет один миллион рублей.

Как сообщает пресс-служба главного управления МВД РФ по Свердловской области, инцидент произошел 30 декабря 2017 года: мужчина позвонил в МВД с требованием перевести на его счет миллион рубле и угрожал взорвать жилой многоэтажный дом, расположенный на Таганской улице в микрорайоне Эльмаш, в случае отказа. В ведомстве подчеркнули:

«К счастью, в ходе тщательной проверки здания и прилегающей к нему территории опасных предметов саперы не обнаружили. Реальная угроза строению и жильцам отсутствовала».

В настоящее время мужчину задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение о террористическом акте», санкции предполагают наказание в виде пяти лет лишения свободы.