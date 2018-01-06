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Жильцов дома в Екатеринбурге эвакуировали из-за пожара
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    Жильцов дома в Екатеринбурге эвакуировали из-за пожара

    14:50  6 Января 2018  /обновлено: 14:50  06 Января 2018
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    Жильцов дома в Екатеринбурге эвакуировали из-за пожара

    Екатеринбург, 6 января. Чрезвычайное происшествие случилось в Екатеринбурге: в подземном паркинге жилого дома произошел пожар.

    Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент зафиксировали в субботу, 6 января, утром в подземном паркинге жилого дома, расположенного на улице Краснолесья: загорелась иномарка Volvo XC 60. Спасатели эвакуировали 16 человек, среди которых было пять детей. В ведомстве отметили:

    «Сообщение о возгорании поступило в 5:33 по местному времени. Пожар тушили 4 единицы техники, 16 человек личного состава».

    В настоящее время специалисты разбираются в обстоятельствах и причинах пожара. Отмечается, что пламя охватило территорию в пять квадратных метров. Пламя ликвидировали за пять минут.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #пожар #екатеринбург #пламя
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