Жильцов дома в Екатеринбурге эвакуировали из-за пожара

Екатеринбург, 6 января. Чрезвычайное происшествие случилось в Екатеринбурге: в подземном паркинге жилого дома произошел пожар.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент зафиксировали в субботу, 6 января, утром в подземном паркинге жилого дома, расположенного на улице Краснолесья: загорелась иномарка Volvo XC 60. Спасатели эвакуировали 16 человек, среди которых было пять детей. В ведомстве отметили:

«Сообщение о возгорании поступило в 5:33 по местному времени. Пожар тушили 4 единицы техники, 16 человек личного состава».

В настоящее время специалисты разбираются в обстоятельствах и причинах пожара. Отмечается, что пламя охватило территорию в пять квадратных метров. Пламя ликвидировали за пять минут.