Пациенты больницы Нижнего Тагила жалуются на холод в палатах

Нижний Тагил, 6 января. Пациенты больницы в Свердловской области в социальных сетях рассказали об условиях содержания в медучреждении: холод, кровь на стенах.

По информации региональных новостных источников со ссылкой на сообщения местных жителей в социальных сетях, в больнице Нижнего Тагила, расположенной на улице Кузнецкого, давно не проводился ремонт, а пациенты медучреждения страдают от холода, поэтому они спят в одежде. Местный житель, пациент больницы, написал:

«Лично я лежу в постели в махровых носках, в трикотажных брюках и в спортивной одежде. А представьте, каково пожилым людям, им нужны покой и теплота, а они остаются с пневмонией в больнице на несколько месяцев из-за переохлаждения».

Кроме этого, в соцсети опубликованы фотографии медицинского учреждения, на которых видно, что зданию нужен ремонт. Официальных комментариев от представителей власти в настоящее время нет.