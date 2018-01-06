Пропавших в Свердловской области подростков нашли в лесу

Екатеринбург, 6 января. Сотрудники МЧС обнаружил живыми потерявшихся в лесу Свердловской области двух подростков.

Как сообщает «Ura.ru» пресс-служба МЧС РФ по региону, 11-летние мальчики ушли в лес с собаками 4 января и потерялись. В пятницу, 5 января, их нашли живыми спасатели. В ведомстве отмечают:

«При обследовании лесного массива в 30 км от города Кушвы недалеко от деревни Кедровка поисковая группа МЧС нашла пропавших подростков, которые ушли из дома 4 января».

Мальчики костер не разводили, так как у них не было спичек, однако согреваться им помогали собаки. Они спали по очереди, и, чтобы не замерзнуть, периодически будили друг друга. Школьники находятся в больнице с обморожением ног. Отметим, что в поисках участвовали сотрудники полиция, МЧС, кроме этого помогали казаки и волонтеры. Всего в операции приняли участие около 200 человек.