Охранник избил отца, попросившего открыть туалет для ребенка в ТРЦ в Нижнем Тагиле

Нижний Тагил, 6 января. Полиция разбирается в обстоятельствах нападения охранника на отца двухлетнего сына в Нижнем Тагиле в кафе ТРЦ «Россия».

По информации «Ura.ru», инцидент произошел вечером в понедельник, 1 января, в торгово-развлекательном центре «Россия». Жена находящегося в больнице мужчины рассказала, что старшая дочь попросила родителей купить картошку фри, и семья зашла в кафе, расположенное в ТРЦ, после чего сын захотел в туалет. Дверь в уборную оказалась закрыта, тогда отец с двухлетним сыном на руках попросил открыть помещение, однако в этот момент вышел охранник и напал на мужчину.

На место инцидента приехали сотрудники скорой помощи и полиции. Мужчина получил серьезные травмы, врачи диагностировали ему ушиб головного мозга с кровоизлиянием. В настоящее время проводится проверка по факту произошедшего, устанавливаются обстоятельства, после чего будет принято решение процессуального характера.