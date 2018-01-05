Пенсионерка погибла при пожаре в доме в Свердловской области

Екатеринбург, 5 января. Пожар произошел в частном жилом доме в деревне Зырянка Свердловской области: погибла пожилая женщина.

Пожар в жилом доме случился днем, около трех часов дня, 4 января. На место происшествия приехали пожарные, которым удалось локализовать пожар на площади 96 квадратных метров к 15.27. Огонь повредил крышу и перекрытия дома, а также надворные постройки и находившиеся в доме вещи.

В результате пожара погибла женщина 1949 года рождения. Как сообщает «TagilCity.ru» со ссылкой на данные ОНДиПР Нижнего Тагила и ГГО:

«Погибшая могла использовать бензин, чтобы разжечь огонь в печке».

По предварительным данным, причиной возгорания могло стать нарушение эксплуатации печного отопления.