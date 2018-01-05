Шесть человек погибли в Свердловской области в ДТП в первые дни 2018 года

Екатеринбург, 5 января. Шесть человек погибли в первые январские дни 2018 года на дорогах Свердловской области. Сотрудники полиции зарегистрировали на территории региона почти 20 дорожно-транспортных происшествий.

В период с восьми утра 1 января до восьми утра 5 января произошли 19 дорожно-транспортных происшествий на территории Свердловской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области. Согласно данным, в результате аварии 12 человек пострадали и шесть погибли.

По информации регионального МВД, самое большое количество автомобильных аварий случилось в период с 1 по 2 января. Дорожно-транспортные происшествия унесли жизни четырех человек, шесть человек пострадали в авариях в течение этого периода.