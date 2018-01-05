Более тысячи домов отремонтируют в Екатеринбурге

Екатеринбург, 5 января. В Екатеринбурге более 1300 домов капитально отремонтируют к 2020 году, сообщается на официальном сайте города.

Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление о проведении капитального ремонта в многоквартирных домах города в 2018 – 2020 годах. Согласно документу 1366 домов подлежат капитальному ремонту. Как стало известно, стоимость работ составит более десяти миллиардов рублей.

«Все работы будут проводиться в соответствии с региональной программой на 2015–2044 годы», — сообщает издание «Вечерние Ведомости».

В текущем году планируют отремонтировать более 500 домов, в 2019 — почти 480, а в 2020 пройдет капитальный ремонт еще в более 400 домах.