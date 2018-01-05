Стало известно, когда потеплеет в Екатеринбурге

Екатеринбург, 5 января. Морозы останутся в Екатеринбурге до Рождества, после жителей города ждет непродолжительное потепление.

Согласно полученной информации, начало следующей недели будет теплее, но легкие морозы задержатся ненадолго. В понедельник, 8 января, столбик термометра будет показывать до -5. После чего в городе вновь будут возвращаться сильные морозы. Со следующей недели, с 8 января, в Екатеринбурге обещают осадки в виде снега, которые останутся в городе до пятницы, 12 декабря.

Как сообщает «E1.ru», синоптики прогнозируют, что в Рождество ночью будет до -21, а днем температура воздуха будет варьироваться от -11 до -16. Стоит отметить, что 7 января ожидается небольшой кратковременный снег.