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Иномарка насмерть сбила пешехода в Первоуральске
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    Иномарка насмерть сбила пешехода в Первоуральске

    9:59  5 Января 2018  /обновлено: 9:59  05 Января 2018
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    Иномарка насмерть сбила пешехода в Первоуральске

    Екатеринбург, 5 января. Дорожное происшествие случилось на Динасовском шоссе в Первоуральске: водитель иномарки насмерть сбил пешехода.

    Происшествие случилось вечером, примерно в 18.45 по местному времени, 4 января. Автомобиль марки Mazda сбил пешехода, который от полученных травм скончался. На данный момент личность погибшего устанавливается, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Свердловской области:

    «Пешеход, личность которого сейчас устанавливается (на вид 40-45 лет), от полученных травм скончался»

    Отмечается, что за пять минут до происшествия в полицию поступила информация о том, что неизвестный человек ходит по проезжей части на Динассовском шоссе. На место происшествия выехал наряд ДПС.

    Автор: Дарья Смолина
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    #дтп #свердловская область #пешеход
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