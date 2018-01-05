Иномарка насмерть сбила пешехода в Первоуральске

Екатеринбург, 5 января. Дорожное происшествие случилось на Динасовском шоссе в Первоуральске: водитель иномарки насмерть сбил пешехода.

Происшествие случилось вечером, примерно в 18.45 по местному времени, 4 января. Автомобиль марки Mazda сбил пешехода, который от полученных травм скончался. На данный момент личность погибшего устанавливается, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Свердловской области:

«Пешеход, личность которого сейчас устанавливается (на вид 40-45 лет), от полученных травм скончался»

Отмечается, что за пять минут до происшествия в полицию поступила информация о том, что неизвестный человек ходит по проезжей части на Динассовском шоссе. На место происшествия выехал наряд ДПС.