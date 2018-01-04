Двух пьяных автоугонщиков задержали в Свердловской области

Екатеринбург, 4 января. Двое жителей Серова Свердловской области, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, подозреваются в угоне автомобиля ВАЗ-2106, который принадлежит их знакомой. Молодые люди задержаны сотрудниками ГИБДД.

Сотрудники ГИБДД обратили внимание на автомобиль, который неадекватно двигался по дороге. Сотрудники правоохранительных с помощью громкоговорителя органов потребовали остановить транспортное средство, но водитель ехал дальше. Было принято решение преследовать автомобиль, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области. Сотрудники ДПС догнали подозреваемых, которые остановились около одного из домов на улице Кирова и побежали в разные стороны.

Стражи правопорядка догнали подозреваемых, ими оказались мужчины 1991 и 1994 годов рождения. Ранее они были судимые за автоугон и хищения. Как стало известно, молодые люди в ночь с 2 на 3 января употребляли спиртные напитки, а после решили покататься на машине знакомой, которая была припаркована возле дома. По факту случившегося возбуждено уголовное дело «неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».