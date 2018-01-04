Более 90 процентов катков работают в Екатеринбурге

Екатеринбург, 4 января. Жителям Екатеринбурга предлагают отправиться на каток всей семьей. Более 90 процентов катков работают на территории Екатеринбурга в свободном доступе.

Все муниципальные катки уже залиты, и жители Екатеринбурга смогут покататься на коньках всей семьей. Отмечается, что треть ледовых площадок была отремонтирована в прошлом году за счет средств городского бюджета.

На официальном портале Екатеринбурга представлен список адресов, где можно будет покататься на коньках. Ледовые площадки открыты в Верх-Исетском, Кировском, Ленинском, Октябрьском, Орджоникидзевском и Чкаловском районах Екатеринбурга. Стоит отметить, что большинство катков предоставляют свободный доступ.