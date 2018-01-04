Пара из Екатеринбурга разбилась на мотоцикле в Таиланде

Екатеринбург, 4 января. Два жителя Екатеринбурга попали в страшное дорожно-транспортное происшествие на отдыхе в Таиланде, оба находятся в медицинском учреждении.

Пара арендовала мотоцикл для путешествий по стране и, возвращаясь с экскурсии, они попали в аварию. Мужчина получил закрытые переломы ног, грудного и поясничного отдела позвоночника с разрывом спинного мозга, а также пневмоторакс. Пострадавший два дня находился в коме, сообщает «E1.ru». У женщины констатировали множественные переломы ребер, три открытых и два закрытых перелома рук.

У транспортного средства были неполадки, это и стало причиной происшествия, сообщает «Ura.ru». У байка отказали тормоза и водитель не справился с управлением. На данный момент мужчине сделали три операции, однако перевезти туристов в Россию нельзя из-за их тяжелого состояния.