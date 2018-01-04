Дед Мороз с собакой устроили велопробег в Екатеринбурге

Екатеринбург, 4 января. Праздничный велопробег прошел в Екатеринбурге 2 января. Участниками акции стали жители города и Дед Мороз с символом этого года — собакой.

В традиционном велопробеге «Jingle Вел» приняли участие около 50 жителей Екатеринбурга, протяженность их маршрута составила 12 километров, сообщают новостные источники региональных СМИ. Также прокатились на велосипеде Дед Мороз с собакой, которые вели всех участников акции.

«Особенно всем понравился Дед Мороз с собакой. Люди радовались, поздравляли с Новым годом, многие присоединились к колонне уже на маршруте», — приводит «E1.ru» слова представителя «Вело-Города» Татьяны Соколовой.

По словам организаторов, участники первого в новом 2018 года велопробега остались довольными. Отметим, что Дед Мороз и собака получили приз за лучший костюм.