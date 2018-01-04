Два екатеринбургских ресторана борются за звание лучшего заведения мира

Екатеринбург, 4 января. Два екатеринбургских ресторана вошли в топ-80 новых ресторанных концепций 2017 года. Они будут бороться за звание лучшего заведения.

Бистро уральской кухни «Замес» и «Капчо Бар» попали список номинантов премии «Пальмовая ветвь» ресторанного бизнеса. Первое заведение представлено в номинации «Новый взгляд на традицию», второе — «Дым с огнем». Шеф-повара двух заведение были приятно удивлены, что их рестораны будут бороться за звание лучших.

«Я очень этого хотел. Когда узнал, это было неожиданно», — приводит «Моменты» слова шеф-повара «Замеса» Владимира Олькиницкого.

Отметим, что «Пальмовая ветвь» ресторанного бизнеса — престижная международная награда, которая вручается за лучшую ресторанную концепцию года.