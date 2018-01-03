Тело пропавшего на Новый год актера обнаружили под Екатеринбургом
Екатеринбург, 3 января. Тело пропавшего накануне отца четырех детей обнаружили в лесу под Екатеринбургом.
По информации региональных новостных источников, поисковые отряды обнаружили в лесу в районе Полевского тракта тело пропавшего мужчины. Он пропал во время новогодних празднований.
Мужчина работал актером и художественным руководителем детского гастрольного театра «Явь», у него жена и четверо детей. В настоящее время следственные органы проводят проверку и выясняют обстоятельства случившегося.
Напомним, четыре ребенка и шестеро взрослых погибли в жуткой автокатастрофе в Ханты-Мансийском автономном округе.
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