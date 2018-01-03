Спасатели эвакуировали 12 человек из горящего дома в Нижнем Тагиле

Нижний Тагил, 3 января. Чрезвычайное происшествие случилось в Нижнем Тагиле накануне ночью: пожар произошел в трех квартирах дома.

По информации пресс-службы МЧС России по Свердловской области, возгорание произошло в квартире, расположенной на пятом этаже в доме на улице Юности, в ночь со вторника, 2 января, на среду, 3 января. Пламя повредило имущество в трех квартирах. На место пожара незамедлительно прибыла пожарно-спасательная бригада.

Спасатели эвакуировали 12 человек. Огнеборцам удалось ликвидировать пожар спустя два часа после прибытия. В настоящее время специалисты выясняют обстоятельства и причины возникновения возгорания.