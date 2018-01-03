Роспотребнадзор на Урале изъял около трети новогодних подарков для детей

Екатеринбург, 3 января. Около трети новогодних подарков не прошли проверку специалистов Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Перед новогодними праздниками Роспотребнадзор провел проверку двух с половиной тысяч подарков и выявил, что около 700 штук не соответствуют установленным нормам, они продавались с нарушениями закона, сообщает «Ura.ru» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора по Свердловской области.

Отмечается, что у продавцов не было соответствующих документов, которые гарантируют качество и безопасность товара. Было составлено 17 протоколов об административных правонарушениях и взыскан штраф в размере 116,5 тысяч рублей. Кроме этого, недобросовестные продавцы должны будут устранить все нарушения.