Спасатели эвакуировали 16 человек из горящего дома в Североуральске

Екатеринбург, 2 января. Чрезвычайное происшествие случилось в ночь на вторник в Североуральске: загорелась квартира, расположенная на втором этаже шестиэтажного жилого дома.

Пламя вспыхнуло в ночь с 1 на 2 января в квартире на вором этаже муниципиального шестиэтажного жилого дома, который расположен на улице Каржавина. Огонь охватил территорию площадью десять квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области. На место ЧП незамедлительно прибыл пожарно-спасательный отряд в составе девяти человек личного состава и трех единиц техники.

«Пожарно-спасательными подразделениями эвакуированы 16 человек, в том числе 5 человек с помощью автолестницы», — отметили в пресс-службе ведомства.

Пламя удалось ликвидировать около 05:48 часов утра. В настоящее время специалисты разбираются в обстоятельствах и причинах появления возгорания. По последним данным, пострадавших при пожаре нет.