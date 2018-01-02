Уральцы вошли в тройку лидеров в рейтинге по дальним поездкам на такси в 2017 году

Екатеринбург, 2 января. Жители Свердловской области заняли третье место в рейтинге по самым дальним поездкам на такси в 2017 году.

По информации «URA.RU» со ссылкой на рейтинг, составленный сервисом такси «Максим», тройку лидеров по самым дальним поездкам замкнула семья из Каменска-Уральского, которая отправилась в Москву, преодолев 1 898 километров.

Первое место заняли пассажиры из города Изобильный Ставропольского края, которые преодолели 2300 километров до конечной точки - Мусульманского кладбища Екатеринбурга. На втором месте оказались жители Байкальска, которые на такси добрались до Новосибирска. Авторы рейтинга отмечают: