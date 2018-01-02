Полиция на Урале ищет водителя «Газели», который сбил двух пешеходов и скрылся

Екатеринбург, 2 января. Сотрудники охраны правопорядка в Магнитогорске разыскивают автомобилиста, который на «Газели» сбил двух пешеходов и скрылся с места ДТП.

Как сообщает «URA.RU» со ссылкой на информацию, полученную от сотрудников ГИБДД УМВД России по городу Магнитогорску, дорожно-транспортное происшествие случилось 29 декабря 2017 года: неустановленный водитель на автомобиле ГАЗ сбил двух пешеходов на улице Галиуллина и скрылся. Машина попала в объектив камеры наблюдения.

Пострадали 75-летний мужчина и 38-летняя женщина. В настоящее время сотрудники охраны правопорядка устанавливают обстоятельства ДТП и разыскивают скрывшегося с места ДТП водителя.