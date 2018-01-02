Более пяти тысяч человек встретили Новый год на центральной площади Екатеринбурга

Екатеринбург, 2 января. Больше пяти тысяч жителей Екатеринбурга посетили ледовый городок на площади 1905 года в новогоднюю ночь.

Как сообщают региональные новостные источники со ссылкой на информацию, опубликованную на официальном портале уральской столицы, ледовый городок на площади 1905 года в новогоднюю ночь работал круглосуточно, программа завершилась праздничным салютом.

Отмечается, что ледовый городок будет работать до 21 января в круглосуточном режиме. На площади проходит фестиваль ледовых скульптур, который полностью отражает тему чемпионата мира по футболу в 2018 году. Кроме этого, одна из ледовых связана с заявкой города на проведение ЭКСПО-2025.