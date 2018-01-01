Полуголые Деды Морозы пробежались по улицам Екатеринбурга

Екатеринбург, 1 января. Несколько полуодетых Дедов Морозов устроили забег по центру Екатеринбурга в воскресенье, 31 декабря.

Одиннадцать мужчин бежали по Екатеринбургу в образах Дедов Морозов, на них были новогодние красные шапки, шорты и седые бороды. Как сообщает «Ura.ru» спортсмены устроили забег, чтобы создать новогоднюю атмосферу.

Стартовой точкой забега стал стадион «Юность», Деды Морозы пробежались по улице Вайнера, а затем свернули на Плотинку, после чего побежали в сторону ледового городка. Очевидцы сообщают, что легкоатлеты добежали до Шарташа.

Отмечается, что жители Екатеринбурга останавливали спортсменов и делали с полуодетыми Дедами Морозами памятные снимки. После чего выкладывали фото в социальные сети.