Глава Свердловской области вышел на пробежку и поздравил жителей региона с Новым годом

Екатеринбург, 1 января. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил жителей региона с наступившим Новым 2018 годом и опубликовал видеоролик с утренней пробежки на своей странице в социальной сети Instagram.

Глава Свердловской области поздравил всех с наступившим Новым годом и пожелал здоровья, подчеркнув, что это является главным. Подписчики также поздравляют губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и поддерживают то, что он занимается спортом.

«Отличный пример от руководителя области. И вы будьте здоровы», «С Новым годом! Удачной пробежки! Мой день завтра начнётся также», — приводит «Ura.ru» комментарии пользователей социальной сети.

Видеоролик, где глава региона находится на утренней пробежке, был снят в Ессентуках.