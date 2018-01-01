18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Украинские радикалы осквернили памятник коммунарам в Днепре
Общество
Глава Свердловской области вышел на пробежку и поздравил жителей региона с Новым годом
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Глава Свердловской области вышел на пробежку и поздравил жителей региона с Новым годом

    19:29  1 Января 2018  /обновлено: 19:29  01 Января 2018
    531

    Глава Свердловской области вышел на пробежку и поздравил жителей региона с Новым годом

    Екатеринбург, 1 января. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил жителей региона с наступившим Новым 2018 годом и опубликовал видеоролик с утренней пробежки на своей странице в социальной сети Instagram.

    Глава Свердловской области поздравил всех с наступившим Новым годом и пожелал здоровья, подчеркнув, что это является главным. Подписчики также поздравляют губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и поддерживают то, что он занимается спортом.

    «Отличный пример от руководителя области. И вы будьте здоровы», «С Новым годом! Удачной пробежки! Мой день завтра начнётся также», — приводит «Ura.ru» комментарии пользователей социальной сети.

    Видеоролик, где глава региона находится на утренней пробежке, был снят в Ессентуках.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #екатеринбург #евгений куйвашев #свердлвская область
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      «Ядерный покер продолжается»: Пушков отреагировал на заявление Ким Чен Ына

      15:20 1 Января 2018 1148
      Читать
      12:54
      Сегодня

      США официально поддержали митингующих в Иране
      8:46
      Сегодня

      Оргкомитет Олимпиады-2018 поддержал решение КНДР об участии в Играх
      6:26
      Сегодня

      В РФ с 1 января вступает в силу закон о телемедицине
      2:28
      Сегодня

      Порошенко назвал оптимизм главным ресурсом украинцев

      17:19
      Вчера

      Сирия подводит итоги и поздравляет Россию с Новым годом: ФАН публикует видео из Хомса

      Украинские водители: Нас достали дураки, дороги и вымогатели

      13:48 27 Декабря 2017 8982

      Самый грязный город Европы: зимний Киев глазами корреспондента ФАН

      14:51 25 Декабря 2017
      14864

      ФАН публикует видео эвакуации ТЦ «Галерея» в Петербурге

      21:32 16 Декабря 2017
      3096

      Спецслужбы эвакуируют ТРЦ «Галерея» в центре Петербурга

      19:48 16 Декабря 2017
      1693

      Как мифы о Святой земле разбиваются о реальности Израиля. Колонка Владимира Тулина

      23:10 10 Декабря 2017
      15782
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Сирия: Асад назначил нового министра обороны

      Сирия: Асад назначил нового министра обороны

      18:21   1 Января 2018
      2062
      Яд в блестящей упаковке: в Крыму оценили новогоднее обращение Порошенко к украинцам

      Яд в блестящей упаковке: в Крыму оценили новогоднее обращение Порошенко к украинцам

      13:05   1 Января 2018
      41735
      Россия зафиксировала девять нарушений перемирия в Сирии

      Россия зафиксировала девять нарушений перемирия в Сирии

      10:23   1 Января 2018
      1195
      Путин пожелал россиянам благополучия и перемен к лучшему в 2018 году

      Путин пожелал россиянам благополучия и перемен к лучшему в 2018 году

      0:03   1 Января 2018
      1162