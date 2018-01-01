Один пешеход погиб, другой пострадал в ДТП в Свердловской области

Екатеринбург, 1 января. Два дорожно-транспортных происшествия с участием пешеходов произошли в Свердловской области в новогоднюю ночь: один человек пострадал и один погиб.

Водитель, управлявший автомобилем Renault, сбил 42-летнего мужчину на трассе Асбет — поселок городского типа Малышева около пяти утра 1 января. Пешеход получил травмы и скончался на месте происшествия.

Происшествие, где пострадала женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, случилось в Асбесте около четырех часов ночи, сообщают новостные источники региональных СМИ. Женщина получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение.

По информации ГИБДД, водители обеих машин прошли медицинское освидетельствование: они были трезвыми.