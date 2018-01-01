Бензовоз с 32 тоннами топлива сгорел на трассе в Свердловской области

Екатеринбург, 1 января. Дорожно-транспортное происшествие с участием бензовоза, который перевозил 32 тонны дизельного топлива, произошло недалеко от поселка Воронцовка Свердловской области: транспортное средство загорелось.

Водитель автомобиля ВАЗ-2108 подрезал бензовоз с 32 тоннами дизельного топлива на борту, в результате чего транспортное средство съехало на обочину и загорелось. Водитель отечественного автомобиля, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, сбежал с места аварии, сообщает «Вечерний Краснотурьинск» со ссылкой на правоохранительные органы. Как стало известно, виновника дорожного происшествия задержали на автовокзале Краснотурьинска.

Отмечается, что жертв нет, и это счастливый случай. Дорожно-транспортное происшествие случилось в воскресенье, 31 декабря.