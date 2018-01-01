Водители из Нижнего Тагила выстроили автоелку из машин

Екатеринбург, 1 января. Флешмоб, в котором машины становятся элементами большой автоелки, набирает популярность: новогодняя акция прошла в Нижнем Тагиле.

Автолюбители из Нижнего Тагила приняли участие в ежегодном новогоднем флешмобе: несколько десятков транспортных средств стали элементами большой новогодней елки. Водители выстроили свои автомобили так, что получилась елка, которая стоит на подставке.

«Порядка 70 автомобилей встали на большой парковке в пригороде Нижнего Тагила в форме елка, включили фары и создали праздничное настроение», — сообщает «Тagilcity.ru».

Ранее сообщалось, что участниками новогоднего флешмоба стали 120 машин в Екатеринбурге: автомобили выстроились в символ Нового года — елку.