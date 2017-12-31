Стало известно, какая будет погода в Екатеринбурге к Рождеству

Екатеринбург, 21 декабря. Синоптики обещают, что к Рождеству в Свердловской области и Екатеринбурге ночью может быть до -20.

Жителей Екатеринбурга в первые четыре дня ожидает небольшой мороз, днем термометр будет показывать от -6 до -7, сообщает Росгидромет. Ночью синоптики обещают от -10 до -13, отмечается, что небольшой снег ожидается 2 января, в остальные дни днем и ночью будет небольшая облачность.

Начнет холодать с пятницы, 5 января, ночью температура достигнет -16, а днем ожидается до -11. В выходные — 6 и 7 января — ночью будет значительно холоднее: -17 и -20 соответственно. Синоптики отмечают, что в субботу будет -9, небольшая облачность и без осадков, в воскресенье ожидается -8, облачно с прояснениями и небольшой кратковременный снег.