Двоих мужчин, сообщивших о бомбах в метро и жилом доме, задержали в Екатеринбурге

Екатеринбург, 31 декабря. Сотрудники правоохранительных органов задержали двух мужчин, которые подозреваются в ложном сообщении о минировании станций метро в Екатеринбурге и жилого дома. Об этом сообщают региональные СМИ со ссылкой на слова руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Подозреваемый, который сообщил о минировании станций метрополитена, оказался неработающий житель Екатеринбурга 1965 года рождения, сообщает «Накануне.ru». Вторым подозреваемым оказался житель Среднеуральска 1967 года рождения. Одну из квартир в его доме снимала многодетная семья, и это ему не очень нравилось, таким образом, он хотел им насолить.

Напомним, 30 декабря поступили сообщения о минировании жилого дома и станций метрополитена Екатеринбурга. Специалисты осмотрели зданиях и взрывных устройств не обнаружили.

Напомним, посетителей нескольких торговых центров в Екатеринбурге пришлось эвакуировать, предположительно, из-за сообщения о бомбе.