Легковушка протаранила трамвай в Екатеринбурге

Екатеринбург, 31 декабря. Дорожно-транспортное происшествие случилось утром 31 декабря: легковой автомобиль протаранил городской трамвай.

Как стало известно, дорожное происшествие случилось на пересечении проспекта Ленина и улицы 8 Марта в первой половине дня. Автомобиль Mazda столкнулся лоб в лоб с трамваем, сообщают новостные источники региональных СМИ. Водитель иномарки, предположительно, не справился с управлением и допустил столкновением. После дорожно-транспортного происшествия он вышел из автомобиля и сбежал, сообщают очевидцы.

«Водитель скрылся, бросив автомобиль. Но перед этим успел устроить ДТП с трамваем», — сообщает очевидец на странице «Инцидент Екатеринбург» в социальной сети «ВКонтакте».

Автомобиль пришлось оттащить на обочину пассажирам и пешеходам. На данный момент выясняются все обстоятельства случившегося.