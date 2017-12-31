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Происшествия
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Происшествия
Легковушка протаранила трамвай в Екатеринбурге
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    Легковушка протаранила трамвай в Екатеринбурге

    13:55  31 Декабря 2017  /обновлено: 13:55  31 Декабря 2017
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    Легковушка протаранила трамвай в Екатеринбурге

    Екатеринбург, 31 декабря. Дорожно-транспортное происшествие случилось утром 31 декабря: легковой автомобиль протаранил городской трамвай.

    Как стало известно, дорожное происшествие случилось на пересечении проспекта Ленина и улицы 8 Марта в первой половине дня. Автомобиль Mazda столкнулся лоб в лоб с трамваем, сообщают новостные источники региональных СМИ. Водитель иномарки, предположительно, не справился с управлением и допустил столкновением. После дорожно-транспортного происшествия он вышел из автомобиля и сбежал, сообщают очевидцы.

    «Водитель скрылся, бросив автомобиль. Но перед этим успел устроить ДТП с трамваем», — сообщает очевидец на странице «Инцидент Екатеринбург» в социальной сети «ВКонтакте».

    Автомобиль пришлось оттащить на обочину пассажирам и пешеходам. На данный момент выясняются все обстоятельства случившегося.

    Автор: Дарья Смолина
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    #дтп #екатеринбург
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