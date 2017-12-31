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Общество
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Жильцов дома эвакуировали после звонка о бомбе в Екатеринбурге
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    Жильцов дома эвакуировали после звонка о бомбе в Екатеринбурге

    9:57  31 Декабря 2017  /обновлено: 9:57  31 Декабря 2017
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    Жильцов дома эвакуировали после звонка о бомбе в Екатеринбурге

    Екатеринбург, 31 декабря. Неизвестный сообщил, что в одном из домов Екатеринбурга заложена бомба, сотрудники полиции незамедлительно выехали на место происшествия и эвакуировали жильцов. Как оказалось, звонок был ложным.  

    Жильцов дома, расположенного по адресу улица Танагская дом номер 8, эвакуировали из-за анонимного звонка о минировании здания. На место происшествия выехали сотрудники МЧС, правоохранительных органов и скорой помощи, специалисты эвакуировали жильцов и приступили к проверке здания.

    «Сказали, в течение трёх часов будут проверять. У нас пятиэтажный дом, в нём 170 квартир. Это бывшее общежитие, а сейчас – дом коридорного типа» — цитирует «E1.RU» жительницу дома.

    Как стало известно, никаких взрывных устройств в здании не было обнаружено.

    Автор: Дарья Смолина
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    #екатеринбург #ложное минирование
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