Жильцов дома эвакуировали после звонка о бомбе в Екатеринбурге

Екатеринбург, 31 декабря. Неизвестный сообщил, что в одном из домов Екатеринбурга заложена бомба, сотрудники полиции незамедлительно выехали на место происшествия и эвакуировали жильцов. Как оказалось, звонок был ложным.

Жильцов дома, расположенного по адресу улица Танагская дом номер 8, эвакуировали из-за анонимного звонка о минировании здания. На место происшествия выехали сотрудники МЧС, правоохранительных органов и скорой помощи, специалисты эвакуировали жильцов и приступили к проверке здания.

«Сказали, в течение трёх часов будут проверять. У нас пятиэтажный дом, в нём 170 квартир. Это бывшее общежитие, а сейчас – дом коридорного типа» — цитирует «E1.RU» жительницу дома.

Как стало известно, никаких взрывных устройств в здании не было обнаружено.